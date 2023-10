Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Kampfmittelräumdienst der Feuerwehr Hamburg entschärft 1000 Pfund schwere amerikanische Fliegerbombe in Wilhelmsburg

Hamburg (ots)

Kampfmittelfund, 04.10.2023, 17:45 Uhr, Wilhelmsburg

Am Mittwochnachmittag wurde bei Sondierungsarbeiten in der Straße "Alter Rethedamm" eine 1000 Pfund schwere amerikanische Fliegerbombe gefunden. Die Bombe befindet sich derzeit in einem Bergeschacht und besitzt zwei Aufschlagzünder, davon ist ein Zünder schwer beschädigt. Aktuell laufen die Räumungen und die Vorbereitungen für die Entschärfung an.

Durch den Kampfmittelräumdienst wurde ein Sperrradius von 300 m und ein Warnradius von 1000 m festgelegt. Der Sperrradius wird komplett geräumt. Innerhalb des Warnradius gilt luftschutzmäßiges Verhalten. Das bedeutet, dass man sich nicht im Freien, sondern nur in Steingebäuden und auf der von der Bombe abgewandten Seite aufhalten darf. Fenster und Türen müssen geschlossen bleiben. Durch die Einsatzleitung wurde eine Warnung an die Bevölkerung über MoWaS und die Warn-App NINA veröffentlicht. Die Feuerwehr Hamburg informiert zudem über ihren Twitter-Kanal( www.Twitter.com/FeuerwehrHH)über den aktuellen Stand der Entschärfung (Hashtag: #HHBombe und #HHBombe0410).

Die Entschärfung ist für 18:30 Uhr geplant. Für die Dauer der Entschärfung wird die Köhlbrandbrücke in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell