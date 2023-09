FW-HH: Mofa-Fahrer unter Kleintransporter eingeklemmt

Hamburg (ots) - Hamburg-Eidelstedt, 27.09.2023, 3:53 Uhr Technische Hilfeleistung LKW mit Menschenleben in Gefahr Auf der BAB 7 in Höhe des Autobahndreiecks Hamburg-Nordwest sind an einem Stauende zwei 7,5t LKWs auf einen Sattelauflieger aufgefahren. Dabei verklemmten sich die LKWs massiv ineinander. Beide Fahrer der aufgefahrenen LKWs wurden eingeklemmt. Ein Fahrer verstarb leider noch an der Einsatzstelle. Der Fahrer ...

