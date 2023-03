Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Hohe Geldstrafen nicht gezahlt- 380 Tage Ersatzhaft

Pomellen (ots)

Gestern Abend kontrollierten Bundespolizisten einen 25- jährigen polnischen Staatsangehörigen in Pomellen. Er war als Fahrgast in einem Linienbus (Berlineks) Richtung Berlin unterwegs. Bei der Kontrolle konnte er sich lediglich mit einer AOK Gesundheitskarte ausweisen. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Berlin gleich mit zwei Haftbefehlen wegen Körperverletzung gesucht wurde. Gemäß 1. Haftbefehl war eine Geldstrafe in Höhe von 1950,00 Euro zu entrichten. Bei Nichtzahlung sind 130 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen. Des Weiteren waren noch Verfahrenskosten in Höhe von 181,00 EUR offen. Gemäß 2. Haftbefehl war eine Geldstrafe in Höhe von 3750,00 EUR zu entrichten. Bei Nichtzahlung sind 250 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen Auch hier waren noch Verfahrenskosten in Höhe von 817,17 EUR offen. Diese Geldsummen konnte der Pole nicht aufbringen und wurde am späten Abend in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz eingeliefert.

