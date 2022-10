Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen vom 08. zum 09.10.22 im lK Nordhausen

Nordhausen (ots)

Am Samstagmorgen gegen 05:45 Uhr ereignete sich in der Abfahrt der A 38 Höhe Werther ein Wildunfall. Hierbei kollidierte ein Fahrzeugführer mit einem Reh. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 500,-Euro.

Gegen 07:35 Uhr kontrollierten die Beamten im Stresemannring in Nordhausen einen Transporterfahrer. Hierbei wurde festgestellt, dass der 23- Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren ist. Es wurde eine gerichtsverwertbare Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen.

Nur sechs Stunden später gegen 13:40 Uhr wurde ein weiterer Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen. Dieser war mit einem E-Scooter in Nordhausen-Ost unterwegs. Auch bei diesem wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren ist. Es folgte eine gerichtsverwertbare Blutentnahme und die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen.

Gegen 18:25 Uhr ereignete sich in der Bochumer Straße in Nordhausen ein Verkehrsunfall. Beim Ausparken übersah ein 36-jähriger Fahrzeugführer den fließenden Verkehr und kollidierte mit einem Mercedes. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Nur eine Stunde später ereignete sich ein weiterer Unfall in der Bochumer Straße. Hierbei übersah ein 25-jähriger Fahrzeugführer mit Anhänger einen geparkten Opel. In der Folge kam es zur Kollision und der Anhänger kippte zur Seite um. Der Anhänger könnte aufgerichtet werden. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Verletzt wurde keine Person.

