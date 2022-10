LPI-NDH: Verkehrsgeschehen vom 07.10. zum 08.10.2022 im LK Nordhausen

Bleicherode (ots) - Ein 9- jähriges Kind beabsichtigte mit seinem Fahrrad am gestrigen Tag gegen 17.20 Uhr in der Sondershäuser Straße in Bleicherode einen Fußgängerüberweg zu überqueren. Eine Pkw-Fahrerin bemerkte das Kind auf dem Überweg und hielt an um es über die Straße gehen zu lassen. Ein 24- jähriger Fahrzeugführer dahinter, begann mit seinem Audi das wartende Fahrzeug zu überholen und erfasste in der ...

mehr