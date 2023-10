Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer Alarmierungsstufe 2 mit mehreren betroffenen Personen in einer Wohnunterkunft für Geflüchtete und Wohnungslose

Hamburg (ots)

Bahrenfeld

Heute morgen am Dienstag, den 10.10.2023 um 02.07 Uhr ist die Feuerwehr Hamburg zu einem Feuer mit der Alarmierungsstufe 2 mit mehreren betroffenen Personen in die August-Kirch-Straße - Bahrenfeld alarmiert worden. Es brannte das Obergeschoß eines sog. Compartment-Hauses einer Wohnanlage für Geflüchtete und Wohnungslose in voller Ausdehnung. Alle in dem Haus der Wohnunterkunft gemeldeten 19 Personen standen unverletzt vor dem Gebäude und sind durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg im Großraumrettungswagen gesichtet und rettungsdienstlich betreut worden. Eine Person stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss und klagte daher über Schwindel. Die Brandbekämpfung erfolgte mit drei Löschrohren, das Feuer ist aus und die Brandstelle wird in regelmäßigen Abständen weiter überprüft. Die Versorgungseinrichtung für Strom, Wasser und Gas sind abgestellt und die Einsatzstelle ist der Polizei sowie dem Betreiber Fördern und Wohnen übergeben worden.

