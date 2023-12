Polizei Gütersloh

POL-GT: Firmeneinbruch an der Osnabrücker Landstraße - Hallenfassade aufgebrochen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter haben sich am Samstagabend (02.12., 22.30 Uhr) mit massiver Gewalt Zutritt in die Produktionshalle einer Metallgießerei an der Osnabrücker Landstraße verschafft. Der Tatzeitraum konnte durch ein Überwachungsunternehmen eingegrenzt werden. Den Feststellungen zufolge schnitten die Einbrecher die Hallenfassade auf und gelangten so in das Innere. Zu dem genauen Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung eines angrenzenden Parkplatzes.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen in der Umgebung beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

