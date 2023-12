POL-GT: Uhren und Schmuck bei Einbruch an der Siegfriedstraße gestohlen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstagabend (02.12., 12.00 Uhr) und Sonntag (03.12., 11.50 Uhr) versucht in zwei Einfamilienhäuser an der Adele-Bartsch Straße und der Erna-Diekmann Straße einzubrechen. Die Unbekannten hebelten jeweils an rückwärtigen Türen. Zudem versuchten sie ein Fenster einzuschlagen. Nach bisherigem Erkenntnisstand sind die Täter nicht in die ...

