POL-GT: Einbruch auf landwirtschaftlichem Hof

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Bislang unbekannte Täter sind in der Samstagnacht (02.12., 02.00 -08.30 Uhr) in ein Wohnhaus auf einem landwirtschaftlichen Hof an der Straße Zum Papenstroth eingebrochen. Der Hof befindet sich am Ende einer Sackgasse. Die Einbrecher hatten bei einem von mehreren Wohnhäusern auf dem Gelände gewaltsam eine Terrassentür geöffnet und anschließend die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hat verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

