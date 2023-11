Polizei Gütersloh

POL-GT: Autofahrerin wird in Versmold aus Auto befreit

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Donnerstag (30.11., 10.58 Uhr) wurden Polizei und Rettungsdienst über einen Verkehrsunfall auf der Knetterhauser Straße informiert.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte lag ein auf die Seite gekippter VW Caddy neben der Straße auf dem Gelände eines Autohändlers. Die 60-jährige Fahrerin musste durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Mit einem Rettungswagen wurde sie anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Zeugen gaben an, dass die Dame mit ihrem Auto auf der Knetterhauser Straße in Richtung Versmold gefahren ist, bevor sie zunächst in den Gegenverkehr geriet und anschließend mit dem Pkw zur Seite kippte um zum Liegen kam. Eine internistische Ursache kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Der Caddy war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Ein weiterer Wagen auf dem Gelände des Autohändlers wurde ebenfalls beschädigt.

