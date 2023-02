Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Wohnungseinbruch - Geschädigte waren zu Hause

Unna (ots)

Während die Bewohner fernsahen, drangen unbekannte Täter am Montag (27.02.2023) in ein Haus am Adlerweg ein.

Zwischen 16 Uhr und 18.30 Uhr drangen die Einbrecher durch ein Fenster in das Haus ein und durchsuchten mehrere Räume. Nach ersten Feststellungen entwendeten sie Schmuck.

Nachbarn sahen am Nachmittag drei unbekannte, möglicherweise verdächtige Männer in der Hauseinfahrt der Geschädigten. Alle hätten schwarze Haare und Kurzhaarschnitte gehabt. Zwei seien um die 20 Jahre alt und der dritte um die 40 Jahre alt gewesen. Einer der jüngeren Männer trug eine weiße Jacke, der ältere eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Jacke mit einem roten Emblem auf der Brust.

Wer hat noch Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0.

