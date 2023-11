POL-GT: Die Weihnachtszeit ist auch die Zeit der Taschendiebe

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Einbrecher haben sich am Mittwochnachmittag (29.11., 14.00 - 17.20 Uhr) gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus am Geranienweg verschafft. Der Tatort liegt zwischen den Straße An der Landwehr und Lilienstraße. Derzeitigen Ermittlungen zufolge gelangten die bislang unbekannten Täter über einen Balkon im Obergeschoss des Hauses in die Wohnräume. Mit einem Spaten, der zuvor am Gartenhaus ...

mehr