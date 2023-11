Polizei Gütersloh

POL-GT: Mit Spaten die Balkontür aufgehebelt - Schmuck gestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Einbrecher haben sich am Mittwochnachmittag (29.11., 14.00 - 17.20 Uhr) gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus am Geranienweg verschafft. Der Tatort liegt zwischen den Straße An der Landwehr und Lilienstraße. Derzeitigen Ermittlungen zufolge gelangten die bislang unbekannten Täter über einen Balkon im Obergeschoss des Hauses in die Wohnräume. Mit einem Spaten, der zuvor am Gartenhaus der Bewohner abgestellt war, hebelten die Einbrecher die Balkontür auf und durchsuchten anschließend sämtliche Zimmer nach Wertgegenständen. Dem aktuellen Stand nach wurde Schmuck gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hat verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell