POL-GT: Unfall am Kreisverkehr Sender Straße - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Dienstagmorgen (28.11., 07.15 Uhr) am Kreisverkehr Sender Straße/ Bielefelder Straße ereignet hatte. Den Erkenntnissen zufolge, befuhr ein Mann (28) aus Schloß Holte-Stukenbrock mit einem Fahrrad den Geh- und Radweg der Sender Straße Richtung Verl und beabsichtigte am Kreisverkehr, der Bielefelder Straße Richtung Kaunitz zu folgen. Als der Radfahrer die Radfurt Sender Straße/ Fahrtrichtung Poststraße überquerte, bog zeitgleich ein bislang unbekannter Fahrer eines Transporters aus dem Kreisverkehr in die Sender Straße Richtung Poststraße ab. Hierbei kam es zu einer Beinahekollision, bei welcher der 28-Jährige zu Sturz kam, in einem angrenzenden Straßengraben zum Liegen kam und dabei leicht verletzt wurde. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern.

Der Beschreibung nach soll es sich bei dem Transporter um einen hellen Renault Master gehandelt haben.

Unfallzeugen, die weitere Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können oder Hinweise auf den hellen Transporter haben, können sich bei der Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 melden.

