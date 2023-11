Polizei Gütersloh

POL-GT: Firmeneinbruch an der Konrad-Adenauer-Straße

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Unbekannte Einbrecher sind am Sonntagabend (26.11.) in eine Firma an der Konrad-Adenauer-Straße eingebrochen. Gegen 21.40 Uhr hatten Zeugen zunächst verdächtige Geräusche vernommen und die Polizei informiert. Ein aufgehebeltes Fenster bestätigte die Vermutung. Die Täter konnten allerdings noch vor dem Eintreffen der Beamten in unbekannte Richtung flüchten. Den Erkenntnissen nach durchsuchten die Einbrecher die Büroräume nach Wertgegenständen. Ersten Feststellungen zufolge wurde nichts gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hat verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell