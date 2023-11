Polizei Gütersloh

POL-GT: Autodieb täuscht Notlage vor - 19-jähriger Tatverdächtiger von Polizei gestellt

Bild-Infos

Download

Gütersloh (ots)

Paderborn/ Verl (MB) - Einen kuriosen Autodiebstahl in Verl, eine kurze Verfolgungsfahrt sowie einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht hatten in der Nacht zu Dienstag mehrere Polizeistreifen aus Gütersloh und Paderborn zu bewältigen. Ein Tatverdächtiger (19) konnte schließlich in Paderborn-Sennelager gestellt werden.

Gegen 02.40 Uhr war ein 56-jährige Autofahrerin auf der Paderborner Straße in Verl unterwegs. Ihr fiel ein Fahrrad auf, das mitten auf der Straße lag. Die Frau stoppte, um nachzusehen, ob jemand verunglückt ist. Hilfesuchend winkte sie einem entgegenkommenden Auto. Auch der Autofahrer (44) hielt an. Er zog das Fahrrad an den Straßenrand und beide suchten nach einer möglicherweise verletzten Person im Straßengraben. Plötzlich bemerkte die Frau, dass ihr Opel Astra Cabrio gestartet wurde und mit Vollgas in Richtung Kaunitz davonfuhr. Irgendjemand war unbemerkt in das nicht verschlossene Auto gestiegen und hatte den steckenden Schlüssel zum Starten genutzt. Gemeinsam mit dem anderen Autofahrer und mit dessen Auto nahm die Frau die Verfolgung ihres Pkw auf. Sie verloren den Wagen schnell aus den Augen und alarmierten die Polizei. Eine Polizeistreife aus Gütersloh nahm die Anzeige am Tatort auf und löste sofort die Fahndung nach dem Opel Cabrio aus. Das Fahrrad stellten die Polizisten sicher.

Einer Polizeistreife aus Paderborn fiel das gestohlene Auto gegen 02.50 Uhr in einer Bushaltestelle bei Hövelhof an der Paderborner Straße auf. Die Polizeibeamtin und ihr Kollege versuchten den Wagen zu blockieren. Der Fahrer setzte jedoch zurück und flüchtete in Richtung Sennelager. Er gab Vollgas und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit bei Rot über Ampelkreuzungen. Die dem Cabrio folgenden Polizisten konnten kaum aufschließen. Sie sahen noch, wie der Opel in Sennelager in den Mackensenweg abbog. Dabei kam der Wagen von der Straße ab und prallte gegen das Ortsschild und eine Grundstückshecke. Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, lief der Motor des Cabrios noch und die Fahrertür stand auf. Der Fahrer selbst war zu Fuß geflüchtet.

Bei der Fahndung nach der Person setzte die Polizei mehrere Streifen und einen Diensthund ein. Wenig später ging ein alkoholisierter 19-jähriger Mann aus Verl an der Unfallstelle vorbei. Die eingesetzten Polizisten hielten den Heranwachsenden an und kontrollierten ihn. Seine Kleidung war durchnässt und schmutzig, sein Handy beschädigt. Er selbst wies eine frische Verletzung auf. Der 19-Jährige gab an, den Abend mit Freunden verbracht zu haben und in einen Teich gefallen zu sein. Jetzt sei er auf dem Heimweg. Das Alibi hielt einer umgehenden Überprüfung der Angaben sowie der Befragung von Zeugen jedoch nicht stand.

Die Polizei stellte das gestohlene Cabrio sowie weitere Beweismittel sicher. Der Tatverdächtige musste mit zur Blutprobe zur Wache nach Paderborn. Gegen ihn wird wegen des Verdachts eines Autodiebstahls, einer Trunkenheitsfahrt sowie einem verbotenem Kraftfahrzeugrennen, Fahrerflucht und mehreren Ordnungswidrigkeiten ermittelt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251 306-1320 E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell