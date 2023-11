POL-GT: Falsche Polizeikontrolle - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots) - Rietberg (MK) - Unbekannte Einbrecher sind am Sonntagabend (26.11.) in eine Firma an der Konrad-Adenauer-Straße eingebrochen. Gegen 21.40 Uhr hatten Zeugen zunächst verdächtige Geräusche vernommen und die Polizei informiert. Ein aufgehebeltes Fenster bestätigte die Vermutung. Die Täter konnten allerdings noch vor dem Eintreffen der Beamten in unbekannte Richtung flüchten. Den Erkenntnissen nach ...

