Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl von Transportfahrzeugen

Heinsberg/Geilenkirchen-Niederheid (ots)

Unbekannte Personen stahlen zwischen dem 12. September (Dienstag) und dem 13. September (Mittwoch) zwei Transportfahrzeuge. Auf der Geilenkirchener Straße in Heinsberg verschwand ein auf einer Einfahrt abgestellter Citroen Jumper mit Geilenkirchener Kennzeichen (GK-). Im Geilenkirchener Stadtteil Niederheid stahlen Unbekannte in der Friedrich-Krupp-Straße ebenfalls einen vor einer Firma abgestellten Citroen Jumper, an dem Heinsberger Kennzeichen (HS-) angebracht waren. In beiden Fahrzeugen befand sich zudem diverses Werkzeug beziehungsweise Arbeitsmaterialien. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun mögliche Tatzusammenhänge.

