Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mann stirbt noch an Unfallstelle

Zeugen gesucht

Gangelt (ots)

Mittwochabend (13. September) ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer so schwer verletzt wurde, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Kurz vor 21.30 Uhr fuhr eine 52 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw außerhalb der geschlossenen Ortschaft auf der Martin-May-Straße aus Richtung Franz-Savels-Straße kommend in Fahrtrichtung Johann-Conen-Straße. Die Frau erfasste mit ihrem Fahrzeug einen 36-jährigen Mann, der nach ersten Erkenntnissen auf dem Fahrstreifen der Martin-May-Straße lag oder saß. Er führte offenbar ein Fahrrad bei sich. Hierbei erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass durch die herbeigerufenen Rettungskräfte nur noch der Tod festgestellt werden konnte. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock. Ob der Radfahrer gestürzt war oder warum er sich sitzend oder liegend auf der Fahrbahn befand, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Wer kann sachdienliche Angaben zu diesem Unfall machen? Wem ist der Radfahrer vor dem Unfall, möglicherweise in Gangelt beziehungsweise im Bereich der Sittarder Straße und der in der Nähe be-findlichen Verbrauchermärkte aufgefallen? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell