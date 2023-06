POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Scheibe eingeschlagen und Laptop geklaut

Nagold (ots) - Verletzt worden ist am Dienstagmittag ein Mann in Horb, nachdem er zuvor mit einem Fahrradfahrer in Streit geraten war. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen saß ein 28-jähriger Mann am Dienstag gegen 13:30 Uhr auf einer Parkbank in der Iselshauser Straße. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 24-jähriger Radfahrer an dem Mann vorbei. In der Folge ...

mehr