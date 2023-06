Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Person nach Streit verletzt; Polizei sucht Zeugen.

Nagold (ots)

Verletzt worden ist am Dienstagmittag ein Mann in Horb, nachdem er zuvor mit einem Fahrradfahrer in Streit geraten war.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen saß ein 28-jähriger Mann am Dienstag gegen 13:30 Uhr auf einer Parkbank in der Iselshauser Straße. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 24-jähriger Radfahrer an dem Mann vorbei. In der Folge entwickelte sich ein lautstarkes Streitgespräch sowie Handgreiflichkeiten zwischen den beiden Männern. Im weiteren Verlauf entfernte sich der Mann mit dem Fahrrad, kehrte jedoch nach kurzer Zeit wieder an die Örtlichkeit zurück, woraufhin es zu einer erneuten Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen kam. Als der 28-Jährige lautstark auf sich aufmerksam macht, ließ der Angreifer von ihm ab und entfernte sich. Der 28-Jährige wurde durch das Tatgeschehen leicht verletzt. Zur Tatzeit befanden sich sowohl Passanten als auch Anwohner in unmittelbarer Nähe zu dem Tatgeschehen. Der Bezirksdienst des Polizeireviers in Nagold hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 07452 93050 beim Polizeirevier in Horb zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

