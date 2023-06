Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ispringen - Vorfahrtsverletzung: Drei verletzte Personen

Ispringen (ots)

Ein Schwerverletzter und zwei Leichtverletzte sowie Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Dienstagmittag kurz vor dem Ortseingang von Ispringen.

Nach Stand der Ermittlungen beabsichtigte gegen 15:30 Uhr ein 85-jähriger Autofahrer im Bereich der "Russeneiche" in die Eisinger Straße einzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einer aus Richtung Neulingen kommenden vorfahrtsberechtigten 38-jährigen Smartfahrerin. Durch den Verkehrsunfall wurde der 85-Jährige schwerverletzt und in der Folge mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Fahrerin des Smart und ihr Beifahrer wurden jeweils leichtverletzt.

Die Eisinger Straße (Kreisstraße 4531) musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Der Sachschaden an den unfallbeteiligten, total beschädigten Pkw, die beide abgeschleppt werden mussten, wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Ispringen an der Unfallstelle im Einsatz.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell