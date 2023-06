Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Einbruch in Lagerhaus

Bad Liebenzell (ots)

Unbekannte sind zwischen Samstagabend und Sonntagabend in einen Lagerraum im Wohngebiet Monbachtal eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr gewaltsam Zutritt in das an einem Tiergehege gelegenen Lagerhaus und entwendeten Werkzeug in Höhe von über 1.000 Euro.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Liebenzell 07052/785980 oder dem Polizeirevier Calw, unter der Telefonnummer 07051 1610 in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

