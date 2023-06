Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Raub auf Tankstelle: mutmaßlicher Täter festgenommen

Remchingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Festgenommen worden ist am frühen Mittwochmittag ein 24-jähriger Mann, nachdem es zuvor zu einem Überfall in einer an der Bundesstraße 10 gelegenen Tankstelle in Remchingen gekommen war.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat gegen 11:00 Uhr eine männliche Person den Verkaufsraum der Tankstelle und forderte unter Vorhalt eines spitzen Gegenstand die Herausgabe von Bargeld. Im Anschluss ging er mit der Beute in Höhe von über 1.000 EUR flüchtig. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 24-jährige Tatverdächtige festgestellt und durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Weitere Ermittlungen dauern an. Der Tatverdächtige wird voraussichtlich am morgigen Tag dem Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt.

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell