POL-PDTR: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen auf der Kohlenstraße - Polizei sucht Zeugen

Trier (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 04. Mai 2023, gegen 23.25 Uhr hatte ein Zeuge während eines Livestreams in den sozialen Medien beobachten können, wie der Fahrer eines hochmotorisierten Mercedes sein Fahrzeug in der Kohlenstraße vom Kreisverkehr Robert-Schumann-Allee kommend in Fahrtrichtung Tarforst derart beschleunig hatte, dass der Tacho auf Höhe der Fußgängerbrücke bereits über 190 km/h (bei erlaubten 50 km/h) anzeigte. Die Kreuzungsanlage zur Gustav-Heinemann-Straße war dann auf der Gegenspur mit ca. 120 km/h passiert worden. Die Fahrt wurde augenscheinlich vom Beifahrer gefilmt, darüber hinaus befanden sich noch weitere Personen im Fahrzeug. Nach sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte wenig später ein schwarzes Mercedes Cabrio und dessen 23jähriger Fahrer in der Saarstraße kontrolliert werden. Bei dem Fahrer handelte es sich zweifelsfrei um den Beschuldigten des eingeleiteten Strafverfahrens wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Erste führerscheinrechtliche Maßnahmen wurden bereits in die Wege geleitet.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die womöglich durch die Fahrmanöver gefährdet worden waren oder darüberhinausgehende Angaben zu Fahrer und Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt die Wache der PI Trier unter 0651/97795210 entgegen.

