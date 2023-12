Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei versuchte Einbrüche in der Nähe der Dalke

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstagabend (02.12., 12.00 Uhr) und Sonntag (03.12., 11.50 Uhr) versucht in zwei Einfamilienhäuser an der Adele-Bartsch Straße und der Erna-Diekmann Straße einzubrechen. Die Unbekannten hebelten jeweils an rückwärtigen Türen. Zudem versuchten sie ein Fenster einzuschlagen. Nach bisherigem Erkenntnisstand sind die Täter nicht in die Häuser gelangt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den versuchten Einbrüchen machen? Wer hat Personen in der Umgebung beobachtet? Bereits im November hat es zwei Einbrüche in der Adele-Bartsch Straße gegeben. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5652863 Ob es Tatzusammenhänge gibt, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05241 869-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell