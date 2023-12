POL-PPWP: Fußball auf dem Betzenberg - Hinweise der Polizei

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots) - In der Hauptstraße hat es am Donnerstagnachmittag einen Unfall gegeben, an dem ein Pkw und ein Fußgänger beteiligt waren. Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte der Mann gegen 13.45 Uhr an der Ecke Hauptstraße/Im Brühl die Fahrbahn überqueren. Dabei wurde er von einem SUV erfasst. Der 40-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste umgehend ins Krankenhaus gebracht ...

mehr