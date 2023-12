POL-PPWP: Einbruch in Einfamilienhaus

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein Notruf erreichte die Polizei am späten Mittwochabend aus Weilerbach. Gemeldet wurde ein Mann, der in seiner Wohnung randalieren und anwesende Personen mit einem Messer bedrohen würde. Eine Polizeistreife traf den 31-Jährigen bei sich zu Hause an. Gegenüber den Beamten reagierte er sofort aggressiv und warf eine Glasflasche in deren Richtung. Den Einsatzkräften gelang es, ...

mehr