POL-PPWP: Randaliert, gedroht und Widerstand geleistet

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei ermittelte am Dienstagnachmittag wegen eines Diebstahls in einem Einkaufszentrum am Fackelrondell. Die 38-jährige Geschädigte bemerkte gegen 14:30 Uhr beim Bezahlen ihrer Einkäufe in einem Schuhgeschäft, dass ihr Geldbeutel nicht mehr da war. Diesen hatte die Frau noch kurz zuvor in ihrer Handtasche, welche an ihrem Kinderwagen hing. In der Geldbörse befanden sich neben ...

