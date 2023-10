LPI-SLF: Brandfall

Seltendorf (ots) - Am Freitagabend ereignete sich in der Ortslage Seltendorf (Landkreis Sonneberg) ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 37-jähriger Ford-Fahrer wollte am Abzweig Döhlau auf der Straße wenden und übersah dabei einen hinter ihm fahrenden Moped-Fahrer. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurde der Moped-Fahrer leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte ...

