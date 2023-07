Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zimmerbrand in Wohngebäude - Keine Verletzten

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 21.07.2023, gegen 20:45 Uhr, kam es in der Lehener Straße in Freiburg zu einem Zimmerbrand in einem Wohngebäude.

Nach derzeitigem Kenntnisstand entzündete sich eine Packung Papiertücher, welche durch die Berufsfeuerwehr Freiburg zeitnah gelöscht und somit ein Übergreifen des Brandes auf weitere Gegenstände verhindert werden konnte.

Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten die Bewohner in das Wohnhaus zurückkehren. Das betroffene Zimmer ist ebenfalls weiterhin bewohnbar. Es entstand kein Sachschaden.

Durch das Brandgeschehen wurden keine Personen verletzt.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Derzeit liegen keine Hinweise auf strafbare Handlungen vor.

