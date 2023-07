Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst-Dusenbach: Handtasche aus Fahrzeug gestohlen

Zeugenaufruf

Höchst (ots)

Auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Otto-Hahn-Straße im Ortsteil Dusenbach haben Unbekannte am Dienstag (25.7.) einer Frau die Handtasche aus dem Fahrzeug gestohlen. Die Geschädigte hatte gegen 19 Uhr den Einkaufswagen nach Beladung ihres silberfarbenen Volvos zurückgebracht. Kriminelle nutzten in dieser kurzen Zeit die Gelegenheit, die im Fahrzeug zurückgelassene Handtasche an sich zu nehmen. In dieser befanden sich persönliche Dokumente sowie Bargeld. Der Wert der Beute beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hundert Euro.

Beamtinnen und Beamte des Kommissariats 41 in Erbach sind mit den Ermittlungen betraut und nehmen sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06062/953-0 entgegen.

Vor diesem Hintergrund appelliert die Polizei:

- Lassen Sie Ihre Fahrzeuge niemals unbeaufsichtigt, wenn sich Wertgegenstände darin befinden - Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab und vergewissern Sie sich, dass alle Fenster und Türen geschlossen sind - Vermeiden Sie es, Wertsachen im Fahrzeug zurückzulassen. Nehmen Sie Handtaschen, Geldbörsen, Mobiltelefone und andere Wertgegenstände mit

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell