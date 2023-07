Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Wertstoffhof im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt (ots)

Ein Wertstoffhof in der Straße "Vor den Löserbecken" geriet in der Nacht zum Mittwoch (26.7.) in das Visier von Unbekannten. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Kriminellen gegen 3 Uhr unter Einwirkung von Gewalt ins Innere des Gebäudes. Dort machten sie sich unter anderem an einer Geldkassette zu schaffen und entwendeten nach derzeitigem Kenntnisstand einen niedrigen zweistelligen Geldbetrag. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06161/969-0 beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt zu melden.

