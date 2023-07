Groß-Umstadt (ots) - Am Montag (24.7.) ist es einem Telefonbetrüger gelungen, die Bankdaten einer 55 Jahre alten Frau zu erlangen und sich so Zugriff auf ihr Konto zu verschaffen. Gegen 19 Uhr rief bei der Geschädigten ein Mann an, der sich als Mitarbeiter der Sparkasse ausgab. Im Anschluss erhielt die Frau aus Groß-Umstadt per SMS einen Link, der sie auf eine echt ...

