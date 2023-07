Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt-Eberstadt: Verkehrsunfall mit Personenschaden/ PKW gegen Radfahrer

Darmstadt (ots)

Am Donnerstag, den 20.07.2023 gegen 12:30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Heinrich-Delp-Straße / Oberstraße / Im Hirtengrund ein Verkehrsunfall mit Personenschaden, an welchem eine PKW-Fahrerin und ein Fahrradfahrer beteiligt waren.

Die PKW-Fahrerin befuhr die Heinrich-Delp-Straße aus Richtung Steigertsweg in Richtung Oberstraße / Mühltalstraße. Nachdem die Ampel auf "Grün" schaltete, beabsichtigte die Fahrerin des PKW nach links auf die Mühltalstraße abzubiegen. Hierbei ließ sie zunächst einen bevorrechtigten PKW die Heinrich-Delp-Straße weiter geradeaus fahren. Den dahinter befindlichen Fahrradfahrer übersah sie. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Fahrradfahrer leicht und musste in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.

Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0 zu melden.

Berichterstatterin: Bauer, PK'in

Schwerpunkt-DGL: Romig, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell