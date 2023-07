POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht Besitzer eines hellblauen Rennrads / Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt / Eschollbrücken (ots) - Auf Diesel-Kraftstoff hatten es bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende im Pfungstädter Stadtteil Eschollbrücken abgesehen. Zwischen 15.00 Uhr am Freitag (21.7.) und 18.00 Uhr am Sonntag (23.7.) entwendeten die Kriminellen mithilfe eines Schlauchs ca. 500 Liter ...

mehr