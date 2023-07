Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt

Eschollbrücken: Dieseldiebstahl aus Lastwagen

Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt / Eschollbrücken (ots)

Auf Diesel-Kraftstoff hatten es bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende im Pfungstädter Stadtteil Eschollbrücken abgesehen.

Zwischen 15.00 Uhr am Freitag (21.7.) und 18.00 Uhr am Sonntag (23.7.) entwendeten die Kriminellen mithilfe eines Schlauchs ca. 500 Liter Diesel-Kraftstoff aus einer in der Darmstädter Straße geparkten Sattelzugmaschine und suchten anschließend das Weite.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151 969-0 beim Kommissariat 42 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell