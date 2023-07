POL-DA: Roßdorf: Betrunkener Fahrer bei Verkehrskontrolle gestoppt

Darmstadt (ots) - Auf Kaltgetränke und Schokoriegel hatten es Kriminelle bei einem Einbruch am frühen Dienstagmorgen (25.7.) abgesehen. Zeugen bemerkten gegen 06.40 Uhr die wohl eingeschlagene Scheibe eines Gebäudes in der Heinrich-Hertz-Straße und benachrichtigten umgehend die Polizei. Scheinbar hungrige unbekannte Täter verschafften sich vermutlich in der Nacht ...

