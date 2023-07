Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Duo nach Farbschmierereien festgenommen

Darmstadt (ots)

Polizeibeamte konnten am späten Montagabend (24.7.) zwei junge Männer festnehmen, die sich zuvor mit Sprühdosen an der Mauer eines Museums am Friedensplatz zu schaffen gemacht hatten.

Die 26 und 18 Jahre alten Männer wurden gegen 23.00 Uhr von Zeugen dabei beobachtet, wie sie gemeinsam mit einer weiteren, bislang unbekannten Person, die Museumswand mit Graffitis beschmierten.

Umgehend erfolgte die Meldung bei der Polizei, sodass die Beamten zwei der drei Täter im Rahmen der Fahndung festnehmen konnten. Sie wurden auf die Wache gebracht und es wurde Strafanzeige erstellt. Die Ermittlungen zur Identität des noch flüchtigen Mittäters dauern an. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

