POL-DA: Bensheim: Diebstahl hochwertiger Mountainbikes / Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung

Bensheim (ots)

Nachdem es Kriminelle im Zeitraum zwischen Samstag (22.7., 14 Uhr) und Dienstag (25.7., 14 Uhr) auf zwei hochwertige Mountainbikes abgesehen haben, hat die zuständige Kriminalpolizei in Bensheim die weiteren Ermittlungen übernommen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Fehlheimer Straße, nahe der Eschenstraße, und verschafften sich im Anschluss gewaltsam Zutritt in einen dortigen Kellerraum. Hieraus erbeuteten sie zwei hochwertige Mountainbikes im Wert von etwa 16.500 Euro. Bei einem entwendeten Zweirad handelt es sich um ein grünes Mountainbike des Herstellers "Specialized"- Modell epic evo 29. Das andere Rad ist ein weiß-orangefarbenes Mountainbike des Herstellers "KTM" - Modell Lycan.

Bislang konnten keinerlei Hinweise auf die Täter erlangt werden. Das Kommissariat 41 in Bensheim sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Stehlguts machen können. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu erreichen.

Weitere Informationen rund um das Thema Fahrraddiebstahl sowie einen Fahrradpass zum Selbstausfüllen finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei.hessen.de/icc/internetzentral/nav/841/broker.jsp?_ic_uCon=713201e3-81de-fd41-6403-9b74ef798e7b&uTem=b7760797-d2ff-35f6-5c13-4611142c388e&uMen=84130ae5-c345-7e41-d6d6-b0f60ef798e7

