Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Taxiunternehmen wird zum Opfer von Telefonbetrüger

Euskirchen (ots)

Am Mittwoch, den 8. November, beauftrage ein Unbekannter gegen 14 Uhr ein Taxiunternehmen aus Euskirchen, eine Jacke in einem Geschäft in Köln abzuholen, diese zu bezahlen und an eine Adresse zu überbringen.

Als Grund gab der Unbekannte an, dass die Jacke dringend für einen Patienten benötigt werde, da sich dieser aktuell im Krankenhaus befindet und am nächsten Tag in die Rhea verlegt werden soll.

Ein Taxifahrer begab sich daraufhin zu dem Geschäft nach Köln, bezahlte die Jacke und brachte diese, samt vom Taxifahrer ausgestellter Rechnung, zu der verabredeten Adresse.

Im Nachgang stellte man fest, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Dieser setzt sich aus dem Wert der Jacke sowie den Fahrkosten des Taxiunternehmens zusammen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell