POL-WE: Hoher Schaden durch die Betrugsmasche "Lovescam" + Betrugsversuch bei der Wohnungssuche + Diebe machen sich an Fahrrädern zu schaffen

Florstadt - Hoher Schaden durch die Betrugsmasche "Lovescam"

Einer Betrügerin hat durch Vortäuschen der großen Liebe eine Person, um viel Geld gebracht. Über rund fünfzehn Monate schrieb eine vermeintliche Frau der betrogenen Person und brachte den Mann über diesen Zeitraum dazu in zahlreichen Geldsendungen einen mittleren fünfstelligen Betrag zu überweisen. Der Erstkontakt fand dabei über eine Plattform im Internet statt und erfolgte dann über den Austausch von Emails. Durch geschickte Gesprächsführung und das Vorspielen immer neuer, vermeintlicher finanzieller Notlagen gelang es der Betrügerin die Geldzahlungen plausibel wirken zu lassen. Die Polizei warnt daher, seien Sie bei Kontaktaufnahmen im Internet, insbesondere wenn diese aus dem Ausland stattfinden, sensibel und vorsichtig. Lassen Sie sich nicht, durch Videotelefonate oder per Mail verschickten Personaldokumenten, von der List der Betrügerbanden täuschen. Und tätigen Sie keine Zahlungen an Personen, welche sie noch nie in ihrem Leben getroffen haben, um diesen in einer vermeintlichen Notlage zu helfen.

Bad Vilbel: Betrugsversuch bei der Wohnungssuche

Am 22.08.2023 wurde bei der Polizei eine Anzeige wegen Betruges erstattet. Die Geschädigte hatte eine "Wohnungssuch-Anzeige" über Kleinanzeigen geschaltet. Es meldete sich eine Dame, die ihre Wohnung anbot. Sie selbst wohne mittlerweile im Ausland und wolle ihre Wohnung nun vermieten. Die Kaution in Höhe von 1.500 Euro solle die Dame schon vorab überweisen.

Diese Betrugsmasche rund um Kauf-, Miet- oder auch Urlaubsimmobilien ist leider nicht neu sondern ist sowohl bei Portalen wie Kleinanzeigen als auch bei Immobilienportalen immer wieder anzutreffen. Oftmals werden Fotos von real existierenden Immobilien genutzt, um Interessierte zu täuschen und in betrügerischer Absicht zu einer Geldtransaktion (etwa als Anzahlung, Kaution o.ä). zu bewegen. Oftmals wird behauptet, man sei als rechtmäßiger Eigentümer aktuell im Ausland und nicht vor Ort und würde, nach Geldeingang, den Schlüssel auf dem Postweg zu übersenden. Aus diesem Grund rät die Polizei dringend, auch im Immobiliengeschäft, davon ab, Geld vorab an unbekannte Personen anzuweisen. Es gibt Alarmsignale, die Wohnungssuchende stutzig machen sollten. Hierzu gehören ungewöhnlich niedrige Mietpreise oder Anbieter, die vorab Geld verlangen, ohne dass Interessenten die Wohnung gesehen haben. Auch die Aufforderung, Geld auf ein ausländisches Konto zu überweisen, kann ein Anhaltspunkt für einen Betrug sein.

Leisten Sie niemals Vorkasse: Zahlen Sie erst, wenn Sie die Wohnung gesehen und einen Mietvertrag unterschrieben haben. Überprüfen Sie im Zweifel die Seriosität eines Maklers. In Deutschland benötigt ein Makler einen Maklerschein.

Bad Vilbel- Diebe machen sich an Fahrrädern zu schaffen

Gleich zweimal machten sich Unbekannte gestern (29.98.2023) am Bad Vilbeler Bahnhof an Fahrrädern zu schaffen. Zunächst versuchten sie ein Bulls-Mountainbike zu stehlen. Dieses war mit einem Kettenschloss am Fahrradständer angeschlossen. Die Diebe versuchten das Schloss zu zertrennen, schafften es jedoch offenbar nicht. Im Anschluss entfernten sie den Sattel, vermutlich um das schwarze Bull doch noch vom Radständer zu lösen. Als dies nicht gelang, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Am Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Wem sind die Diebe zwischen 07:50 Uhr und 18:40 Uhr in der Max-Planck-Straße aufgefallen? Nach einem Mann mit Dutt sucht die Polizei nach einem Fahrraddiebstahl am Bahnhofsplatz. Der mit einem gelben T-Shirt und schwarzer Hose mit roten Akzenten bekleidete, laut Zeugenaussagen südländisch aussehende Mann, knackte zwischen 16:36 Uhr und 16:48 Uhr das Schloss des E-Bikes und fuhr mit dem schwarzen Ortler-Trekkingrad davon. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.600 Euro. Hinweise erbittet in beiden Fällen die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 5460-0.

