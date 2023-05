POL-SE: Oering - Fiat entzieht sich Kontrolle und kollidiert mit Streifenwagen

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag (18.05.2023) ist es in der Straße "Große Lohe" zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Ein 31-jähriger Henstedt-Ulzburger parkte seinen Ford bereits am Mittwoch, 17.05.2023, 10:00 Uhr am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Schulstraße Am Donnerstag, 18.05.2023, ...

mehr