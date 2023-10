Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch in Einfamilienhäuser

Göllheim (ots)

Zu Einbrüchen in zwei Wohnhäuser kam es am Dienstag zwischen 09.00 und 11.15 Uhr in Göllheim. Der oder die unbekannte/n Täter gelangten zunächst an einem Wohnhaus in der Weedgasse auf den Balkon und hebelten dort ein Fenster auf. Danach wurden sämtliche Räume durchsucht und Schmuck, Bargeld, sowie Elektronikartikel entwendet. An einem Wohnhaus in der Altstraße hebelten der oder die unbekannte/n Täter zunächst ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes auf. Anschließend wurden auch hier sämtliche Räume durchsucht. Auch hier wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Die Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Hinweise auf die Täter konnten nicht erlangt werden. Hinweise bitte an die Polizei in Kirchheimbolanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell