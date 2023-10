Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsgefährdung zum Nachteil eines Rettungswagens

Kirchheimbolanden (ots)

Am Dienstag, den 03.10.2023 am frühen Nachmittag, befuhr ein Rettungswagen mit eingeschalteten Blaulicht und Martinshorn die Strecke vom Westpfalzklinikum in Kirchheimbolanden zum Westpfalzklinikum in Rockenhausen. Die Strecke führte von der Dannenfelser Straße über die Friedenstraße, am Kreisverkehr zur Marnheimer Straße, an der Einmündung Ortsausfahrt Kirchheimbolanden auf die L398 in Richtung Dannenfels, in Dannenfels über die Bastenhauser Straße, Orstausfahrt Dannenfels auf die L394 bis zum Kreisverkehr Bastenhaus, dort auf die L386, anschließend durch Marienthal nach Rockenhausen, über die Kreuznacher Straße in Rockenhausen bis zum Westpfalzklinikum Rockenhausen. Während der gesamten Fahrt folgte ein blauer Passat mit eingeschalteter Warnblinkern dem Rettungswagen. Hierbei kam es vermehrt zu gefährlichen Verkehrssituationen, insbesondere an Einmündungen, an Engstellen und im Kurvenbereich. Auch kam es dazu, dass der blaue Passat mehrere Fahrzeuge überholte, die auch der Rettungswagen zuvor überholte. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-9110 zu melden.

