POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Kriegsfeld (ots) - Am Samstag den 23.09.2023, im Zeitraum 14:50 Uhr bis 19:45 Uhr, parkte ein 37-jähriger PKW-Fahrer sein Fahrzeug auf dem Parkplatz des Sportplatzes in Kriegsfeld. In dieser Zeit wurde an seinem PKW, durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug, die hintere Stoßstange beschädigt. Am geparkten PKW entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Verursacher entfernte sich anschließend ...

