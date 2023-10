POL-PIKIB: Unfall mit erheblichem Sachschaden

Kirchheimbolanden (ots) - Am Dienstag, den 03.10.2023 am frühen Nachmittag, befuhr ein Rettungswagen mit eingeschalteten Blaulicht und Martinshorn die Strecke vom Westpfalzklinikum in Kirchheimbolanden zum Westpfalzklinikum in Rockenhausen. Die Strecke führte von der Dannenfelser Straße über die Friedenstraße, am Kreisverkehr zur Marnheimer Straße, an der Einmündung Ortsausfahrt Kirchheimbolanden auf die L398 in ...

mehr