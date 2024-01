Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Heiden (ots)

Unfallort: Heiden, Rathausplatz;

Unfallzeit: 02.01.2024, zwischen 18.20 Uhr und 19.40 Uhr;

Ein geparktes Auto angefahren hat ein Unbekannter am Dienstag in Heiden. Zu dem Unfall kam es auf einem Parkplatz am Rathausplatz. Dort hat der beschädigte weiße Kia in der Zeit zwischen 18.20 Uhr und 19.40 Uhr gestanden. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell