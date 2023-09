Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht

St. Ingbert / Rohrbach (ots)

Am Mittwoch, dem 13.09.2023, kam es gegen 17:25 Uhr im Bereich der Oberen Kaiserstraße in St. Ingbert zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein, am rechten Fahrbahnrand geparkter PKW (Nissan, Farbe: grau) von einem anderen, bislang unbekannten Kraftfahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete in Folge dessen unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und/oder Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell