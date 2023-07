Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Großenkneten +++ Unfallverursacherin schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 14. Juli 2023, gegen 7:50 Uhr, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Richtung Oldenburg in einem Baustellbereich kurz hinter der Anschlussstelle Ahlhorn schwer verletzt.

Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Osnabrück beabsichtigte einen Parkplatz anzufahren und wechselte dafür von der Fahrspur auf den Verzögerungsstreifen. Aus bislang unbekannten Gründen lenkte sie jedoch unvermittelt wieder auf die Baustellenfahrspur zurück, wo sie mit einem dort fahrenden Sattelzug zusammenstieß. Dieser wurde von einem 36-Jährigen aus Rumänien gelenkt.

Die 42-jährige Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der unfallbeteiligte Sattelzug blockierte die Fahrspur in der Baustelle, sodass der Verkehr in der Folge über den Parkplatz an der Unfallstelle vorbeigeleitet wurde. Die Freigabe des gesperrten Fahrstreifens erfolgte gegen 9:25 Uhr. Es entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von etwa 14.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell